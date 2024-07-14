Данной функцией пришлось пожертвовать из-за датчика BioActive.

Несколько дней назад компания Samsung презентовала новые модели своих умных часов, получившие названия Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch7 и целый ряд полезных функций, но лишившиеся возможности беспроводной зарядки от другого устройства производителя, говорится в материале сайта 91mobiles.

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Источник фото: 91mobiles

Функция Wireless PowerShare (Беспроводная реверсивная зарядка) позволяет заряжать одно устройство Samsung от другого — владельцу лишь необходимо положить гаджет, который требуется зарядить, на заднюю панель смартфона и активировать соответствующую функцию в меню, что может быть полезно в определённых ситуациях.

Новые же модели умных часов Samsung, Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch7, данной возможности лишены, а основным виновником считается новый датчик BioActive, расположенный на тыльной стороне и позволяющий собирать целый ряд параметров, связанных со здоровьем, и проводить более точные измерения, в то время как модели предшествующих поколений такой способности не имели.

Отмечается, что для оснащения новинок датчиком BioActive инженерам Samsung пришлось изменить конструкцию заднего стекла — как сообщает производитель на странице поддержки, данное изменение стало причиной увеличения расстояния между внутренней катушкой беспроводной зарядки и беспроводным зарядным устройством, поэтому функция Wireless PowerShare в новых моделях недоступна.

Конечно, новый датчик BioActive будет полезен в целом ряде случаев, но отказ от функции беспроводной зарядки может расстроить некоторых пользователей, привыкших заряжать свои гаджеты подобным образом.