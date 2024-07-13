Устройство оснащается сенсорным дисплеем с разрешением 2.8K.

В прошлом месяце компания Lenovo презентовала свой новый раскладной ноутбук Yoga Air 14c, оснащённый быстрым процессором и расширенными возможностями с использованием технологий искусственного интеллекта, а сегодня новинка появилась в продаже, сообщает издание Gizmochina.

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Ноутбук Lenovo Yoga Air 14c имеет элегантный дизайн и оснащается специальным шарниром, обеспечивающим поворот экрана на 360 градусов, благодаря чему осуществляется переход между режимами ноутбука и планшета.

Новинка снабжена производительным процессором Intel Core Ultra 7 155H, который, как заявляется, на 33 % быстрее при многоядерных нагрузках по сравнению с моделью предшествующего поколения, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X и SSD-диском PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ.

Устройство имеет сенсорный дисплей, изготовленный по технологии OLED, с разрешением 2.8K и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий яркую и насыщенную картинку благодаря сертификации VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, охвату 100 % цветового пространства DCI-P3 и яркости 400 нит. Кроме того, поддерживается стилус Lenovo Yoga Inspiration Pen с 4096 уровнями нажатия.

Источник фото: Gizmochina

Ноутбук снабжается практичной клавиатурой с ходом клавиш 1.5 мм и большим тачпадом, портом HDMI 2.1, двумя разъёмами Thunderbolt 4, одним портом USB-A 3.2 Gen 1, кард-ридером microSD и 3.5-мм аудиразъёмом. Питает устройство аккумулятор на 75 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Новинка оснащена интегрированным ИИ-помощником Xiaotian AI, который способен решать целый ряд задач, а также подстраиваться под привычки и особенности пользователей для повышения эффективности своей работы.

Стоимость ноутбука Lenovo Yoga Air 14c в китайском магазине JD.com в цвете Misty Blue составляет 8999 юаней (1241 доллар, 108 500 рублей).