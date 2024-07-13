Новинка станет четвёртой моделью в линейке Edge 50.

Motorola готовится представить свою новую модель смартфона Edge 50 Neo, которая присоединится к другим представителям линейки Edge 50, а именно Edge 50 Fusion, Edge 50 Ultra и Edge 50 Pro — информацией о характеристиках новинки производитель пока не делится, но свежие данные появляются в сети Интернет благодаря информатору Sudhanshu, сообщает издание Gizmochina.

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Motorola Edge 40 Neo. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Motorola Edge 50 Neo будет выпускаться как минимум в двух конфигурациях — базовая версия получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а более дорогой вариант обзаведётся 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем.

Новинка будет доступна в нескольких цветовых оформлениях, в том числе голубом (Blue), сером (Gray), молочном (Milk) и Poinciana — предположительно, некоторые из них будут иметь сертификат Pantone, что представляет собой привычную практику для Motorola.

Хотя более подробной информации о характеристиках Motorola Edge 50 Neo пока не имеется, источник предполагает, что по ряду параметров новинка будет схожа с моделью предшествующего поколения, Edge 40 Neo, оснащённой 6.55-дюймовой pOLED-панелью с частотой 144 Гц, основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом на 13 Мп и 32-Мп селфи-камерой, а также аккумулятором на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт, двумя стереодинамиками, модулем NFC, корпусом со стандартом защиты IP68 и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.