Она расположена на расстоянии около 17000 световых лет от Земли.

В процессе изучения нескольких сотен снимков, полученных в ходе проведения калибровки систем космического телескопа «Хаббл», группе астрономов удалось обнаружить убедительные доказательства существования чёрной дыры промежуточной массы, расположенной в шаровом звёздном скоплении Омега Центавра, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Шаровое скопление Омега Центавра, расположенное на расстоянии около 17 000 световых лет от Земли и насчитывающее примерно 10 миллионов звёзд, изучается на протяжении более 2 000 лет, но более детальное его исследование при помощи снимков, полученных с использованием возможностей космического телескопа «Хаббл», позволило сделать неожиданное открытие.

Как сообщил Максимилиан Хеберле, возглавляющий группу учёных, занимающихся исследованием, его команде удалось обнаружить семь звёзд, находящихся в скоплении Омега Центавра и двигающихся с невероятно большой скоростью — наиболее вероятным объяснением данного явления специалисты называют гравитационное воздействие на данные звёзды массивного объекта.

Единственным таким объектом, обладающим высоким гравитационным притяжением, по мнению учёных, является чёрная дыра, масса которой, по оценкам, в 8 200 раз больше массы нашего Солнца, что позволяет причислить её к чёрным дырам промежуточной массы, которые считаются недостающим звеном в изучении эволюции данных космических объектов.

Отмечается, что данное открытие было весьма неожиданным для астрономов и стало возможным благодаря высокому разрешению и чувствительности космического телескопа «Хаббл».

Чёрные дыры промежуточной массы крайне мало изучены, так как в настоящее время учёные обнаружили сравнительно мало кандидатов в данную категорию космических объектов, поэтому обнаруженная в шаровом скоплении Омега Центавра чёрная дыра представляет особый интерес для астрономов, которые займутся дальнейшим её изучением для более точного определения параметров и других отличительных черт.