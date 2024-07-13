Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Группа астрономов обнаружила редкую чёрную дыру промежуточной массы при помощи «Хаббла»
Она расположена на расстоянии около 17000 световых лет от Земли.

В процессе изучения нескольких сотен снимков, полученных в ходе проведения калибровки систем космического телескопа «Хаббл», группе астрономов удалось обнаружить убедительные доказательства существования чёрной дыры промежуточной массы, расположенной в шаровом звёздном скоплении Омега Центавра, говорится в материале сайта TechSpot.

реклама

Источник фото: Pixabay

Шаровое скопление Омега Центавра, расположенное на расстоянии около 17 000 световых лет от Земли и насчитывающее примерно 10 миллионов звёзд, изучается на протяжении более 2 000 лет, но более детальное его исследование при помощи снимков, полученных с использованием возможностей космического телескопа «Хаббл», позволило сделать неожиданное открытие.

Как сообщил Максимилиан Хеберле, возглавляющий группу учёных, занимающихся исследованием, его команде удалось обнаружить семь звёзд, находящихся в скоплении Омега Центавра и двигающихся с невероятно большой скоростью — наиболее вероятным объяснением данного явления специалисты называют гравитационное воздействие на данные звёзды массивного объекта.

Единственным таким объектом, обладающим высоким гравитационным притяжением, по мнению учёных, является чёрная дыра, масса которой, по оценкам, в 8 200 раз больше массы нашего Солнца, что позволяет причислить её к чёрным дырам промежуточной массы, которые считаются недостающим звеном в изучении эволюции данных космических объектов.

Отмечается, что данное открытие было весьма неожиданным для астрономов и стало возможным благодаря высокому разрешению и чувствительности космического телескопа «Хаббл».

Чёрные дыры промежуточной массы крайне мало изучены, так как в настоящее время учёные обнаружили сравнительно мало кандидатов в данную категорию космических объектов, поэтому обнаруженная в шаровом скоплении Омега Центавра чёрная дыра представляет особый интерес для астрономов, которые займутся дальнейшим её изучением для более точного определения параметров и других отличительных черт.

#чёрная дыра
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Астрономы увидели как "загорается" целая галактика
Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел самое древнее слияние чёрных дыр за всю историю наблюдений
Астрономы впервые обнаружили пробуждение «голодной» сверхмассивной черной дыры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
8
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
4
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
2
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
+
Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
+
Ставропольское предприятие «Аэробалл» инвестировало 1,6 млрд рублей в производство алюминиевых баллонов
+
Microsoft решила не выпускать в общий доступ генератор речи VALL-E 2 из-за высокой реалистичности
4
Смартфоны Xiaomi получат новое июльское обновление безопасности
2
Northrop Grumman представила первую реальную фотографию своего секретного БПЛА XRQ-73
1
В Китае открылся крупнейший в мире крытый снежно-ледовый тематический парк
+
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
19
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
6
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4
Усовершенствованная система РЭБ для ТОС-1А "Солнцепёк" защищает от FPV-дронов
+
Анонсирована игра Planet Coaster 2 для платформ ПК, Xbox Series X|S и PS5
+
Canon объявляет о первой крупной презентации новых фотоаппаратов в 2024 году
1

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
+
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
9
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
India Today: Компоненты для ЗРК С-400 будут производиться в Индии
3
Мое мнение об iPad Air 2024
7
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
13
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
3
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
20
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
6

Сейчас обсуждают

Victor Konovalov
19:50
путин тоже педик - но он об этом никому не рассказывает - ему медведев запретил
WhatsApp тестирует функцию транскрипции голосовых сообщений для Android
Nvidia Hater
19:48
увидишь и еще как .ибо 6650 аналог или сильнее слегка 3060,а той не конкурент 2060s .а лучи у 2060s так же для галочки и будут даже хуже 6650
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
glavhyilo
19:47
обама педик ещё к тому же оказывается-вон недавно об этом рассказывали по тв.
WhatsApp тестирует функцию транскрипции голосовых сообщений для Android
Victor Konovalov
19:45
это не мусор - это ОГРОМНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ТРЭШ который земляне отправляют с поверхности планеты на орбиту в виде космических кораблей и спутников и содержимого кошачьи лотков
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
Victor Konovalov
19:42
почему у всех этих трезидентов такие мерзкие рожи?
Президент Турции полагает, что украинский кризис не завершится в ближайшее время
Huntez
19:41
Да блина... Мне кажется, что проще давать доступ только после верификации личности, чтобы потом можно было понять, кто использует для обмана людей
Microsoft решила не выпускать в общий доступ генератор речи VALL-E 2 из-за высокой реалистичности
Китя
19:37
Всё правильно своих детей они убивают и обвиняют РФ. Тактика Бендеры хорошо что он сдох от КГБ и их ждет таже участь. а у Бендеры было погоняло баба. фу чмошное погоняло. Помер в япало ему прыснули яд...
Ростелеком предупреждает об ухудшении работы YouTube в России
Victor Konovalov
19:37
И не говори - а шнобелевский лауреат Барака Обама вообще туповатый мексиканец!
WhatsApp тестирует функцию транскрипции голосовых сообщений для Android
Last Sunset
19:33
Мериканцы хотят, чтобы только у них покупали оборудование со слежкой
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
Александр Пушик
19:32
Всегда считал диаметр в 100 000. А тут такой пичаль ((
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем