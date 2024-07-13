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Honor выпускает доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 7 и охватом сигнала на 360 градусов
Роутер Honor Router 5 отлично впишется в домашний интерьер.

Китайская компания Honor презентует свой новый роутер Router 5 с поддержкой Wi-Fi 7 и широкими возможностями, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Роутер Honor Router 5 имеет приятный дизайн, гармонично сочетающийся с другими бытовыми устройствами в доме — новинка получила корпус прямоугольной формы с закруглёнными краями и вырезом в центре.

Маршрутизатор оснащается пятью встроенными производительными чипами FEM, обеспечивающими широкое беспроводное покрытие Wi-Fi с охватом на 360 градусов и площадью в 120 квадратных метров.

Кроме того, устройство снабжается пятью встроенными антеннами, а также предлагает поддержку технологии 4K QAM и двухдиапазонной агрегации MLO, благодаря чему заявленная скорость передачи данных составляет до 3.6 Гбит/с.

Новинка оснащается механизмом Link Turbo и целым рядом функций с применением искусственного интеллекта, ускоряющих сеть, использующих различные сценарии для того или иного сервиса или игры, а также обеспечивающих плавное переключение между различными диапазонами Wi-Fi и оптимизацию частот для более стабильного соединения.

Для более точной и эффективной настройки предусмотрено приложение Honor Smart Space. Помимо этого, роутер поддерживает сеть Honor Mesh.

Стоимость гигабитной версии Honor Router 5 составляет 299 юаней (42 доллара), а 2.5-гигабитный вариант оценён в 369 юаней (50 долларов). В настоящий момент действует ограниченная по времени акция, которая снижает стоимость модификаций до 269 и 349 юаней (37 и 48 долларов) соответственно.

#honor router 5
Источник: gizmochina.com
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