Проблемы с работой видеосервиса некоторые пользователи могут наблюдать уже сейчас.

Американская видеоплатформа YouTube, весьма популярная в России и целом ряде других стран мира, осенью текущего года станет недоступна для российских пользователей — об этом заявляет новостное издание Газета.Ru, ссылаясь на информацию, полученную из надёжных источников.

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Источник фото: Pixabay

По словам собеседника издания, процесс блокировки YouTube будет постепенным и выражаться в ухудшении функционирования видеосервиса в ряде регионов в течение последующих двух летних месяцев, а в сентябре американская видеоплатформа будет подвергнута блокировке. Подтвердил данные об отключении YouTube осенью текущего года и другой источник издания.

Новостям о полной блокировке YouTube в Российской Федерации предшествовало сообщение представителей «Ростелекома», опубликованное несколько часов назад и предупреждающее о возможных проблемах в работе видеоплатформы для ряда российских пользователей, что компания связала с техническими неполадками оборудования, используемого Google в своей сетевой инфраструктуре.

Речь идёт о системе Google Global Cache, благодаря которой осуществляется кеширование файлов на географически распределённых серверах, благодаря чему загрузка контента для пользователей осуществляется быстрее. По словам «Ростелекома», данная сетевая инфраструктура Google в настоящий момент серьёзно перегружена в связи с невозможностью её расширения на фоне возросшего объёма передаваемых данных.

Ещё в 2022 году появилась информация об отключении части серверов Google Global Cache в России, а сейчас, судя по всему, данный процесс приводит к закономерному итогу. При этом российские пользователи, привыкшие смотреть видео своих любимых блогеров на YouTube вряд ли обрадуются скорой блокировке видеосервиса, но запас времени для поиска альтернатив у россиян ещё есть.

По словам Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, власти РФ не собираются запрещать доступ к YouTube для граждан России, однако в стране имеются некоторые проблемы с оборудованием видеохостинга.