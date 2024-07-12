Для этого использовалась квадратурная амплитудная модуляция высокого порядка 1024 QAM.

В связи с постоянно растущими потребностями своих клиентов и в условиях жёсткой конкуренции технологические компании продолжают совершенствовать существующие методы передачи данных — сегодня компании Xiaomi, Vodafone и Qualcomm заявили, что достигли скорости загрузки 1.8 Гбит/c с помощью новой модели смартфона с поддержкой 5G, сообщает издание Neowin.

реклама

Источник фото: Xiaomi

В тестах скорости использовался смартфон Xiaomi 14 Ultra, оснащённый современным модемом Snapdragon X75 5G, поддерживающим квадратурную амплитудную модуляцию высокого порядка 1024 QAM, благодаря которой обеспечивается более высокая скорость и пропускная способность сети.

Исследования скоростных показателей в Германии показали улучшение пропускной способности сети примерно на 20 % на расстоянии, составляющем 600 метров, а в центре, расположенном в испанском городе Сьюдад-Реаль, удалось достичь скорости загрузки в сети 5G, равной почти 1.8 Гбит/c.

По словам Vodafone, данная технология станет широко доступна уже в следующем году и позволит обеспечить скоростным доступом в сеть Интернет сразу нескольких клиентов, находящихся поблизости базовой станции в оживлённых местах.

Отмечается, что далеко не все современные устройства, поддерживающие 5G, имеют поддержку 1024 QAM, но будущие модели смартфонов такой возможностью должны быть наделены, хотя это и зависит от конкретных производителей.