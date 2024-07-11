ВМС Германии хочет отказаться от устаревших устройств хранения данных.

Хотя большинство компаний и организаций уже давным-давно отказались от использования дискет, некоторые ведомства до сих пор применяют в своих рабочих процессах устаревшие технологии — в этот список входят и ВМС Германии, которые только сейчас озаботились необходимостью отказа от устаревших устройств хранения данных, говорится в материале сайта Tom's Hardware, ссылающегося на публикацию издания Golem.de.

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Источник фото: IBM

Сообщается, что система сбора данных, использующаяся в немецких фрегатах типа «Бранденбург» проекта F123, специализирующихся на обнаружении и противодействии подводным лодкам противника, до сих пор работает на 8-дюймовых дискетах, представленных ещё в начале 70-х годов прошлого столетия.

Данные фрегаты были введены в эксплуатацию ещё в середине 90-х годов двадцатого века и в настоящий момент проходят модернизацию целого ряда систем, в том числе хранения данных, поэтому ВМС Германии ищет замену гибким магнитным дискам более современными носителями информации, а лучшим вариантом считает применение эмуляторов хранения данных.

Подобные устройства, способные эмулировать различные стандарты и форматы дисководов, имеются в ассортименте ряда производителей, но полностью заменить существующую систему, работающую на дискетах, кажется достаточно непростой, хотя и решаемой задачей.

С аналогичными проблемами сталкивались и в других странах — например, в госучреждениях Японии от дискет избавились только в прошлом месяце, а система управления поездами в Сан-Франциско работала на гибких магнитных дисках ещё в апреле текущего года.