Это связано с повышением тарифов за размещение ВОЛС на опорах ЛЭП и изменением механизмов расчёта.

Более десятка московских провайдеров, предоставляющих населению доступ в сеть Интернет, заявили о возможном подорожании тарифов на свои услуги в связи с действиями «Россетей», говорится в материале сайта CNews, ссылающегося на информацию издания «Ведомости».

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что целый ряд интернет-провайдеров жалуются на повышение тарифов за размещение своих оптоволоконных кабелей на опорах линий электропередач и изменение механизма расчётов — если в прошлом году цена за одну опору 0.4 и 6-20 киловольт составляла 81 и 103 рубля за один месяц соответственно, то в текущем была увеличена не только стоимость размещения, составляющая уже 97 и 124 рубля, но и возникла необходимость оплаты за количество кабелей, закреплённых на каждой опоре, которых может насчитываться до шести штук.

В связи с действиями компании «Россети Московский регион» более десятка операторов подали исковое заявление в судебные инстанции, а также обратились в ФАС, так как данное ведомство занимается регулированием ценообразования на подвесы линий связи на опорах ЛЭП.

Если вопрос решится не в пользу интернет-провайдеров, за всё придётся расплачиваться конечным потребителям, проживающим в частной застройке, которые и так платят больше по сравнению с жителями многоквартирных домов, что связано с необходимостью подключения каждого абонента в индивидуальном порядке, протягивая оптический кабель от распределительного узла.

По словам главы группы компаний «Мослайн» Алексея Панкратова, в настоящий момент средний ценник доступа к сети Интернет для московских абонентов, проживающих в частном секторе, в месяц составляет 1-1.5 тысячи рублей. Отмечается, что после повышения тарифов от «Россетей» цена для таких клиентов может увеличиться вдвое, достигнув 2-2.5 тысячи рублей.

Как утверждают эксперты, шансы на положительный исход у операторов связи имеются, приводя в пример решение за 2020 год, когда компания «Орёлоблэнерго», удерживающая высокие цены на размещение кабелей на опорах ЛЭП, была признана нарушающей закон.