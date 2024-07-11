Он сформировался несколько миллионов лет назад.

Группа специалистов, изучающих процессы изменения земной поверхности в связи с тектонической активностью, обнаружила новый микроконтинент между Канадой и Гренландией, скрытый под толщей воды — результаты своих исследований учёные опубликовали в журнале Gondwana Research, сообщает издание Phys.org.

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Источник фото: Газета.Ру/Reuters

Тектоническая активность является движущей силой, изменяющей конфигурацию как поверхности суши, так и дна морей и океанов, а движения плит провоцируют извержения вулканов, формирование горных образований и землетрясения, причём наиболее активно данные процессы происходят на стыках литосферных плит.

Одна из таких границ пролегает между Гренландией и Канадой, сформировав морской путь пролива Дэвиса, соединяющий Баффинов залив и море Лабрадор — активность в данном районе происходила 33-61 млн лет назад, в процессе которой был сформирован утолщённый фрагмент континентальной коры, находящийся в океане, который и заинтересовал учёных.

Для более подробного изучения данной аномалии специалисты создали модель тектонических движений плит за период около 30 млн лет, что послужило образованию протомикроконтинента, который представляет собой область относительно толстой континентальной литосферы (19-24 км), отделенной от основных континентов более тонкой зоной.

Согласно исследованиям учёных, ключевым периодом для формирования данного микроконтинента является период 49-58 млн лет назад, а 33 млн лет назад процессы расширения в регионе прекратились из-за столкновения Гренландии с островом Элсмир.

Специалисты отмечают, что данные исследования весьма важны для более точного понимания процессов формирования микроконтинентов в будущем, а также прогнозирования тектонической активности в том или ином регионе.