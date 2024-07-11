Microsoft продолжает экспериментировать с рекламными вставками.

Специалисты Microsoft неустанно работают над улучшением операционной системы Windows 11, но некоторые их решения не слишком радуют пользователей — помимо настойчивых просьб перейти с Windows 10 на новую версию ОС, софтверный гигант постепенно внедряет различные рекламные материалы, как, например, случилось и в свежем обновлении, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что Microsoft выпускает очередное обновление для Windows 11 версий 23H2 и 22H2, которое, помимо разнообразных улучшений и исправлений, добавляет ещё больше рекламы в пользовательский интерфейс — апдейт приносит рекламные материалы в меню «Пуск» и «Настройки» под видом рекомендаций приложений.

Данное нововведение может быть полезным в некоторых случаях, но частая реклама ненужных приложений вряд ли обрадует большинство пользователей, которые хотят отдохнуть от рекламных вставок хотя бы у себя за компьютером.

Отмечается, что волноваться не стоит, так как имеется возможность отключить назойливую рекламу — для этого необходимо деактивировать параметр «Показывать рекомендации по советам, рекламе приложений и т.д.» в разделе «Персонализация» в меню «Настройки».

Подобная практика Microsoft является не единичным случаем, а различные рекламные вставки то и дело тестируются компанией в бета-версиях Windows 11, хотя это не всегда устраивает пользователей, уставших от чрезмерного количества рекламы в повседневной жизни.