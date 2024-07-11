AYANEO Pocket EVO имеет ёмкую батарею.

Китайская компания AYANEO презентовала свою новую модель портативной игровой консоли, получившую быстрый чип, тонкий корпус и ёмкую аккумуляторную батарею, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Портативная игровая консоль AYANEO Pocket EVO оснащается производительным восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, и аккумулятором ёмкостью более 8000 мА·ч, который обеспечивает длительные игровые сессии без необходимости дополнительной подзарядки. Кроме того, устройство снабжается системой охлаждения, эффективно отводящей тепло от компонентов.

Новинка получила OLED-дисплей с диагональю 7 дюймов, разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками для обеспечения более захватывающего игрового процесса. Устройство имеет небольшую толщину и массу, которая, судя по всему, не превышает 400 г.

Производитель позиционирует новинку как первое в отрасли портативное устройство, оснащённое большим джойстиком с эффектом Холла. Помимо этого, консоль имеет вибромотор, сравнимый по своим параметрам с Nintendo Switch и ASUS ROG Ally. Работает устройство на ОС Android.

Игровая приставка AYANEO Pocket EVO поставляется с предустановленным лаунчером AYAHome и приложением для управления AYASpace, благодаря чему имеется возможность настройки режимов производительности, защиты устройства от несанкционированного доступа, точной настройки кнопок под свои предпочтения и навыки, а также управления игровой библиотекой.

Информации о цене и доступности новинки пока не предоставляется.