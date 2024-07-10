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Спрос на российские ноутбуки, смартфоны и планшеты в первой половине 2024 года значительно вырос
Российские потребители стали чаще отдавать предпочтение отечественной технике.

С начала текущего года интерес к отечественной технике со стороны российских потребителей значительно вырос, что связано с целым рядом факторов, о чём журналистам издания CNews рассказали представители отрасли.

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Источник фото: Эльдорадо

Сообщается, что в первой половине текущего года объём продаж отечественных ноутбуков вырос на 114 процентов в годовом выражении, что в денежном исчислении составило 7.5 миллиарда рублей против 3.5 миллиарда за соответствующий период прошлого года.

По данным аналитиков Fplus, российские бренды всего за год увеличили свою долю в данном сегменте на 53 процента. При этом наиболее востребованными среди российских покупателей являются ноутбуки производства Dexp, Irbis, Digma, Fplus, Osio, ICL и Echips.

Объёмы продаж российских планшетов и смартфонов за первые шесть месяцев текущего года увеличились не так значительно, но рост всё же наблюдается — по информации компании «М.Видео-Эльдорадо», отечественные планшеты продавались на 17 процентов лучше, а реализация российских смартфонов возросла на 5 процентов на фоне показателей первой половины прошлого года. Наиболее известными российскими брендами смартфонов являются Р-Фон, BQ, Fplus и AYYA.

К основным факторам, положительно повлиявшим на рост объёмов продаж отечественной техники, участники отрасли причисляют успехи в импортозамещении, благодаря чему российские чиновники, организации, предприятия и школы активно используют отечественные гаджеты, государственную поддержку российских производителей и качественную гарантийную поддержку от отечественных компаний.

Также отмечается, что рост спроса на российские гаджеты был вызван уходом целого ряда западных компаний с рынка РФ, а также увеличением стоимости и уменьшением ассортимента зарубежной техники из-за усложнения логистических цепочек.

#импортозамещение
Источник: cnews.ru
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