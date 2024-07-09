Анонс новинки должен состояться в ближайшем будущем.

Уже совсем скоро бренд POCO пополнится новой моделью смартфона, получившей название POCO M6 Plus 5G — сегодня новинка была замечена в базе данных Geekbench, продемонстрировав некоторые технические характеристики, сообщает сайт MySmartPrice.

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Согласно сайту Geekbench, смартфон POCO M6 Plus 5G с модельным номером 24066PC95I получил 8-ядерный чипсет, снабжённый 2 ядрами с тактовой частотой 2.3 ГГц и 6 ядрами, работающими на частоте 1.96 ГГц — судя по конфигурации, производитель снабдит устройство разогнанной версией чипа Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition), которым он уже оснастил недавно представленный Redmi 13 5G.

Кроме того, протестированный экземпляр оснащается 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 14, судя по всему, оснащённой надстройкой в виде HyperOS. В одноядерном тесте устройство набрало 967 баллов, а в многоядерном получило 2281 очко.

Источник фото: MySmartPrice

Отмечается, что ранее смартфон POCO M6 Plus 5G был обнаружен в базе данных Google Play Console, продемонстрировав свой модельный номер и раскрыв наличие дисплея FHD с плотностью пикселей 440 ppi.

Кроме того, недавние слухи говорят о наличии у новинки 108-Мп основной камеры с датчиком Samsung S5KHM6 и 13-Мп сверхширокоугольного объектива на задней панели.

Ожидается, что больше информации о POCO M6 Plus 5G появится в ближайшие недели или даже дни, так как момент запуска новинки уже близко.