Раскрыт ряд характеристик новинки.

Компания Xiaomi готовится к выпуску своей новой модели смартфона, которая получит складной экран и богатое оснащение — сегодня новинка впервые появилась на реальных фотографиях и раскрыла некоторые свои характеристики, говорится в материале издания GSMArena.

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Благодаря появлению смартфона Mix Flip в базе данных сайта сертификации NCC, стало известно, что новинка от Xiaomi, имеющая модельный номер 2405CPX3DG, получит достаточно ёмкую аккумуляторную батарею, состоящую из двух ячеек, общий объём которых составляет 4740 мА·ч, а также будет поставляться с комплектным зарядным устройством мощностью 67 Вт.

Дизайн новинки не имеет особых изысков и отличается своей строгостью и простотой — на верхней внешней крышке устройства можно обнаружить дополнительный экран совместно с вертикально расположенной двойной камерой, на задней стороне имеется фирменный логотип производителя, а на главном дисплее располагается вырез для селфи-камеры.

Источник фото: GSMArena

Информации о параметрах внешнего экрана не предоставляется, но журналисты источника полагают, что по размерам он похож на 4-дюймовые дисплеи, которыми оснащаются модели Honor Magic V Flip и Moto Razr 50 Ultra.

Более ранние утечки прогнозировали, что Xiaomi Mix Flip обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50-Мп основной камерой с размером датчика 1/1.55 дюйма и оптической стабилизацией изображения, а также 60-Мп телеобъективом с двукратным оптическим зумом.

Ожидается, что запуск Xiaomi Mix Flip состоится в Китае в конце текущего месяца, но не будет ограничен только азиатским рынком, что подразумевает появление новинки и в других регионах по всему миру.