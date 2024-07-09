Новинка должна быть представлена 12 июля.

Уже через несколько дней компания Honor должна представить свои новые модели смартфонов со складным экраном, а именно Magic V3 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и Magic Vs3, который сегодня раскрыл некоторые свои характеристики в бенчмарке Geekbench, сообщает издание GSMArena.

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Протестированный экземпляр Honor Magic Vs3 на сайте бенчмарка Geekbench представлен с чипсетом, снабжённым 1 ядром с тактовой частотой 3.19 ГГц, 4 ядрами, функционирующими на частоте 2.8 ГГц, и 3 ядрами, частота которых составляет 2.02 ГГц, что сигнализирует об оснащении новинки SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Помимо этого, устройство было оснащено 12 ГБ ОЗУ и функционировало под управлением ОС Android 14. В тесте Geekbench для одного ядра смартфон набрал 2051 очко, а в многоядерном — 5643 балла.

Источник фото: GSMArena

Буквально вчера стало известно, что Honor Magic Vs3 будет выпускаться с накопителем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, а также в версиях в чёрном, зелёном и белом цветовых оформлениях.

Ожидается, что Honor представит свой топовый смартфон Magic V3 и более доступную модель Magic Vs3 с более скромными характеристиками 12 июля текущего года.