Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Смартфон Honor Magic Vs3 показал ряд своих характеристик в Geekbench
Новинка должна быть представлена 12 июля.

Уже через несколько дней компания Honor должна представить свои новые модели смартфонов со складным экраном, а именно Magic V3 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и Magic Vs3, который сегодня раскрыл некоторые свои характеристики в бенчмарке Geekbench, сообщает издание GSMArena.

реклама

Протестированный экземпляр Honor Magic Vs3 на сайте бенчмарка Geekbench представлен с чипсетом, снабжённым 1 ядром с тактовой частотой 3.19 ГГц, 4 ядрами, функционирующими на частоте 2.8 ГГц, и 3 ядрами, частота которых составляет 2.02 ГГц, что сигнализирует об оснащении новинки SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Помимо этого, устройство было оснащено 12 ГБ ОЗУ и функционировало под управлением ОС Android 14. В тесте Geekbench для одного ядра смартфон набрал 2051 очко, а в многоядерном — 5643 балла.

Источник фото: GSMArena

Буквально вчера стало известно, что Honor Magic Vs3 будет выпускаться с накопителем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, а также в версиях в чёрном, зелёном и белом цветовых оформлениях.

Ожидается, что Honor представит свой топовый смартфон Magic V3 и более доступную модель Magic Vs3 с более скромными характеристиками 12 июля текущего года.

#honor magic vs3
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
9
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
8
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
4
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
2
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
7
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
11
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
3

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
14
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
67
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Китя
16:09
На украине нацизма нет вот пример https://youtu.be/_Gd1eFFY4_Y
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
Михаил Личак
16:09
А ц нас?
Moore Threads создает кластеры из 10 000 GPU для конкуренции с NVIDIA
Axel Maz
16:04
Ну, как сказать, рельсы надо чистить, снаряды контактируют с каналом ствола, и оставляют после себя частицы металлов, а периодически, рельсы надо менять, они в отличии от орудийной стали, очень быстро...
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
Лукиан Калинин
16:03
Потому что карты хорошие? Отличная цена и производительность. Проснись, сейчас не 23 год.
HKC/Sambada выходит на рынок видеокарт с серий Intel Arc Alchemist
Дмитрий Нестеров
16:01
Тебе 2 года?
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
Grotlon
16:00
4 ядра с HT были уже в 10-м поколении Core i3
Для процессоров начального класса Intel LGA 1851 могут использовать архитектуры ядер Meteor Lake
32Влад32
15:59
Изменения за последние 10 - 20 лет показывают, что китайские товары значительно прибавили в качестве и ассортименте. А вот с японскими, европейскими не так. Рост незначительный, а нередко даже наблюда...
Samsung будет выпускать и упаковывать 2-нм чипы для японского ИИ-стартапа
Смотрю за 404
15:58
ливерная колбаса новый сезон в своем цирке открыла?)
Bild: Полиция Берлина запретила украинцам "протестовать" на украинском языке
ЧatoБoт
15:57
«Как я и боялся, ПВО Киева подходит к концу»: 5 российских ракет беспрепятственно ударили по заводу боеприпасов "Артем" в Киеве, - военный эксперт Bild ▪️Завод находится через дорогу от станции метро ...
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
ЧatoБoт
15:55
Да ничего страшного, погевалтятся каклы с западниками ещё денёк-другой и всё стихнет. А тем временем продолжается геноцид РСЗО M142 «Химарс» вна Некроине: "...Разведчики сорвали планы ВСУ по нанесен...
Западная пресса предсказуемо стала использовать трагедию в детской больнице в Киеве в целях информационной накачки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем