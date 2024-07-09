Новинка подойдёт как для геймеров, так и для создателей контента.

Компания Gigabyte представляет свой новый игровой монитор M27UA с богатым оснащением и большим набором функций, что заинтересует не только геймеров, но и создателей контента, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Монитор Gigabyte M27UA оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 160 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), типичной яркостью 400 нит и соотношением контрастности 1000:1.

Новинка обеспечивает 10-битную глубину цвета (8 бит+FRC) и охватывает 128 % цветового пространства sRGB и 95 % DCI-P3, а также имеет широкие углы обзора по горизонтали и вертикали, составляющие 178 градусов. Устройство соответствует требованиям для отображения HDR-контента благодаря наличию сертификата DisplayHDR 400.

Игровая направленность монитора выражена поддержкой целого ряда функций и технологий, предназначенных для геймеров, в том числе FreeSync Premium, дисплея FPS, Aim Stabilizer Sync и Black Equalizer 2.0. Помимо этого, поддерживаются режимы «картинка в картинке» и «картинка за картинкой» для обеспечения многозадачности или потоковой передачи.

Источник фото: Gizmochina

Для минимизации нагрузки на глаза во время длительных игровых сессий новинка снабжается технологией фильтрации синего цвета и подсветкой без мерцания. Также имеется функция обновления прошивки, позволяя без проблем обновлять ПО монитора до актуальной версии.

Устройство оснащается двумя динамиками мощностью по 3 Вт, KVM-переключателем, встроенным концентратором USB 3.2 и аудиоразъёмом. Кроме того, варианты подключения включают в себя два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 (DSC) и один USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort и Power Delivery мощностью до 18 Вт.

Монитор имеет эргономичную подставку для регулировки его положения в пространстве в зависимости от необходимости и предпочтений, а также может монтироваться при помощи креплений VESA (100x100 мм). Информацией о цене M27UA производитель пока не делится.