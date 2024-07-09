Это подтверждает факт разработки новой версии оболочки.

Компания Samsung продолжает работу над своей фирменной оболочкой One UI, представляющей собой функциональный пользовательский интерфейс операционной системы Android, расширяющий её возможности и предоставляющий богатый набор функций и настроек — несмотря на то, что в настоящее время смартфоны серии Galaxy S24 функционируют под управлением One UI 6.1 на основе Android 14, компания разрабатывает совершенно новую версию своей оболочки, о чём свидетельствуют результаты в базе данных Geekbench, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: How-To Geek

Протестированный в Geekbench экземпляр Galaxy S24+, как указано на сайте бенчмарка, работал под управлением ОС Android 15, что указывает на тот факт, что Samsung уже работает над One UI 7 для линейки смартфонов Galaxy S24. Результаты представленного устройства в одноядерном и многоядерном тестах составили 2114 и 6616 баллов соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Отмечается, что появление Galaxy S24+ с One UI 7 на сайте Geekbench вовсе не означает, что Samsung выпустит новую версию своей оболочки в ближайшие месяцы, так как компании может понадобиться ещё немало времени для доработки, в результате чего One UI 7 может выйти в конце текущего или даже начале следующего года.

Ранее один из информаторов также сообщал, что следующим крупным обновлением Samsung может стать One UI 6.1.1, в то время как выход One UI 7 задержится на несколько месяцев.