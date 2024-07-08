К устройству можно прикреплять различные аксессуары, расширяющие его возможности.

Суббренд CMF by Nothing, известный благодаря выпуску целого ряда гаджетов и аксессуаров, представил свой первый смартфон, получивший название CMF Phone 1 и отличающийся своей модульной конструкцией и достаточно неплохими характеристиками, говорится в материале издания NotebookCheck.

реклама

Изюминкой смартфона CMF Phone 1 является его модульный дизайн, заключающийся в съёмной задней крышке, благодаря чему пользователи могут менять внешний вид устройства, а также наличии опции Accessory Point, расширяющей возможности владельцев новинки, позволяя дополнять смартфон различными функциональными аксессуарами, такими как раскладная подставка, визитница или шнурок. Вполне возможно, что в будущем производитель дополнит список расширенных способностей смартфона.

В основе новинки лежит 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 7300, дополненный 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ благодаря поддержке технологии виртуальной памяти RAM Booster.

Кроме того, устройство оснащается 6.67-дюймовой панелью, произведённой с использованием технологии Super AMOLED, с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 5000 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 33 Вт.

На задней панели смартфона располагается 50-Мп основной датчик производства Sony и портретный сенсор с двукратным оптическим зумом. Оптической стабилизации изображения устройство не имеет, но поддерживает электронную совместно с функцией, называемой Action Mode и предназначенной для получения чётких изображений.

Новинка имеет степень защиты IP52, поддержку HDR10+ и работает на ОС Android 14, для которой заявлен выход обновлений безопасности и основных апдейтов в течение трёх и двух лет соответственно.

Источник фото: NotebookCheck/CMF

Стоимость смартфона CMF Phone 1 стартует с отметки в 239 евро (258 долларов США) за версию с хранилищем на 128 ГБ.