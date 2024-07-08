Новейший чипсет может открыть новую главу в истории Huawei.

В связи с санкционным давлением со стороны США китайской компании Huawei пришлось отказаться от ряда западных разработок и развивать свои собственные чипы, добившись определённых успехов, а выход флагманского чипсета новейшего поколения Kirin 9100, который, как утверждает информатор Джейсон Уилл, может предложить существенный прирост быстродействия по сравнению с моделью предыдущего поколения, может стать важной вехой в истории производителя, сообщает NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Huawei

Согласно данным, опубликованным информатором, чип Kirin 9100 окажется ощутимо быстрее нынешней топовой SoC Huawei, Kirin 9010, и превзойдёт чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 по суммарному показателю быстродействия, а также, несмотря на свои более скромные характеристики по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3, предложит лучший пользовательский опыт.

Учитывая, что чип Kirin 9010 не в состоянии конкурировать даже с чипсетами среднего класса, такими как Snapdragon 7+ Gen 2, производительность Kirin 9100, если она подтвердится, значительно расширит возможности Huawei на рынке мобильных устройств.

Ожидается, что чипсет Kirin 9100 будет производиться по 5-нм технологическому процессу на заводах SMIC и получит новейшие ядра TaiShan, отличающиеся своей энергоэффективностью и производительностью и превосходящие по данным параметрам ядра A510, которыми оснащается SoC Kirin 9000S. Первыми смартфонами, снабжёнными новейшими чипами Huawei, могут стать модели серии Mate 70.

Отмечается, что к опубликованной информации необходимо относиться с осторожностью, так как другие источники сообщают о более скромных результатах для Kirin 9100.