Модернизированные истребители будут оснащаться силовой установкой АЛ-41Ф-1С.

В рамках программы по модернизации российских военных самолётов отечественные истребители Су-30СМ получат ряд новых узлов и агрегатов, в частности новую силовую установку, что позволит присвоить им индекс Су-30СМ2, говорится в материале издания «Военное Обозрение».

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Источник фото: Известия

Ещё в 2020 году новая версия российского истребителя Су-30СМ, оснащённая двигателем АЛ-41Ф-1С, пришедшим на смену АЛ-31Ф, была протестирована в процессе полётных испытаний нового прототипа самолёта. Для адаптации новой силовой установки российским специалистам пришлось решить целый ряд технических задач, но уже в следующем году первые модифицированные истребители Су-30СМ2 пойдут в серийное производство.

Помимо нового двигателя, усовершенствованные истребители Су-30СМ2 будут оснащены доработанными радарными системами, бортовой электроникой и оптико-локационными станциями, а также получат более широкий спектр вооружений. Планируется, что все имеющиеся в наличии Су-30СМ будут модернизированы до Су-30СМ2.

По словам главного конструктора проекта Олега Панкова, новая силовая установка АЛ-41Ф-1С аналогична двигателям, установленным на истребителях Су-35С и Су-57 первой серии, и позволит увеличить целый ряд параметров, в том числе радиус разворота, скороподъёмность и срок эксплуатации.

Отмечается, что изначально в ходе ОКР «Адаптация-Су» предполагалось усовершенствовать лишь авионику и набор вооружения для Су-30СМ, в результате чего самолёт получил бы индекс Су-30СМ1, но в дальнейшем систему модернизации решили максимально расширить, присвоив истребителю обозначение Су-30СМ2.