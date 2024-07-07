Стоимость новой модели стартует от 38 долларов.

Китайская компания ATK презентует свою новую модель механической клавиатуры Z87 Pro, получившую компактные размеры и широкие возможности, которые заинтересуют как геймеров, так и пользователей с ограниченным бюджетом, не готовых идти на компромиссы в удобстве, сообщает сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Клавиатура ATK Z87 Pro получила компактную раскладку с 87 клавишами без дополнительной цифровой секции, что позволяет новинке иметь достаточно практичный дизайн. Устройство обзавелось алюминиевой верхней панелью и встроенными декоративными световыми полосками с PVD-покрытием для дополнительных эффектов.

Пользователь может выбрать из двух различных вариантов линейных переключателей, а именно Kailh Blueberry Ice Cream и Aniya, отличающихся плавными нажатиями и высокой скоростью. Кроме того, новинка имеет несколько профилей клавиш, которые издают мало шума благодаря наличию специальных силиконовых прокладок.

Профессиональных геймеров клавиатура может заинтересовать своим впечатляющим временем отклика, составляющим всего 1 мс. Новинка оснащается ёмким аккумулятором на 8000 мА·ч, обеспечивающим длительное время автономной работы, и может подключаться как по проводу, так и по беспроводному каналу связи 2.4 ГГц, а также Bluetooth 5.0.

Кроме того, новая модель оснащается ARGB-подсветкой с поддержкой 16.7 млн цветов и поставляется с программным обеспечением ATK HUB, позволяющим изменять параметры клавиатуры и управлять эффектами.

Стоимость базовой версии ATK Z87 Pro с переключателями Aniya составляет 279 юаней (38 долларов), а за вариант с Kailh Blueberry Ice Cream придётся заплатить 369 юаней (50 долларов).