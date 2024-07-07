Slim-версия появится позже стандартного варианта.

Уже через несколько дней будет представлен новейший смартфон со складным экраном Galaxy Z Fold6, но чуть позже выйдет его премиальная версия, отличающаяся более тонким корпусом, экранами большей диагонали и более богатым оснащением, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

По информации TheElec, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 Slim будет оснащён 6.5-дюймовым внешним дисплеем и 8-дюймовым внутренним экраном, что является ощутимым апгрейдом по сравнению со стандартной версией Galaxy Z Fold6, диагонали внешнего и внутреннего дисплеев которой составляют 6.3 и 7.6 дюйма соответственно.

Кроме того, Slim-версии приписывается наличие начинки с более высокими характеристиками по сравнению с оснащением стандартного варианта, хотя какие-либо подробности пока что не раскрываются. Более ранние утечки сообщали о возможном обновлении камеры для Galaxy Z Fold6 Slim, но в материале источника это подтверждено не было.

Предполагается, что Samsung выпустит Galaxy Z Fold6 Slim в качестве премиальной модели, на что дополнительно указывает ограниченный тираж смартфона в 400 или 500 тысяч экземпляров, а также доступность новинки только на некоторых рынках.

При этом для достижения меньшей толщины производителю, как сообщается, пришлось пойти на компромисс, обделив устройство поддержкой стилуса S Pen, на что указывает отсутствие дигитайзера, необходимого для его работы.

Отраслевой источник утверждает, что разработка Slim-версии складного смартфона началась в первом квартале текущего года, что вполне соответствует информации о том, что новинка дебютирует в четвёртом квартале 2024 года.

Ожидается, что стандартная модель Galaxy Z Fold6 будет ориентирована на широкую аудиторию, в то время как Galaxy Z Fold6 Slim с более высокими характеристиками и стоимостью будет нацелена на премиум-сегмент.