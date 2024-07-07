Модели Xiaomi Bluetooth Speaker и Bluetooth Speaker Mini имеют разные размеры и время автономной работы.

Компания Xiaomi без особого шума добавила на свой глобальный сайт две новых модели Bluetooth-динамиков, получивших название Xiaomi Bluetooth Speaker и Bluetooth Speaker Mini, которые ранее были доступны для покупки только в китайских магазинах, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Более крупная модель Xiaomi Bluetooth Speaker имеет мощность 40 Вт, максимальную громкость 93 дБ и обеспечивает всенаправленный звук на 360 градусов. Новинка оснащается одним среднечастотным и двумя высокочастотными динамиками, а также двумя пассивными излучателями.

Устройство имеет защиту от негативного воздействия пыли и влаги по стандарту IP67, что позволяет брать его с собой на пляж или использовать у бассейна, поддерживает технологию HyperOS Connect для сопряжения нескольких устройств и стереозвучания, а также снабжается RGB-подсветкой с возможностью её настройки. Время автономной работы колонки без необходимости подзарядки составляет около 17 часов.

Более компактная модель Xiaomi Bluetooth Speaker Mini также имеет поддержку HyperOS Connect, пылевлагозащищённый корпус по стандарту IP67, RGB-подсветку и обеспечивает звук на 360 градусов, что достигается благодаря двум полнодиапазонным динамикам и пассивному излучателю.

Источник фото: Gizmochina

Время автономной работы устройства составляет всего 8 часов, но при этом размеры новинки примерно вполовину меньше габаритов стандартной модели и составляют 10.0x7.0x7.0 см, а вес достигает всего 330 г.

Информации о стоимости глобальных версий Xiaomi Bluetooth Speaker и Bluetooth Speaker Mini производитель не предоставляет, но цена их китайских аналогов составляет около 80 и 30 долларов соответственно.