Новинки будут иметь степень защиты IP69.

До анонса новой линейки смартфонов Xiaomi 15 осталось ещё несколько месяцев, на благодаря утечкам о характеристиках новинок стало известно задолго до этого события — свежая информация проливает свет на устойчивость устройств к негативному воздействию пыли и воды, сообщает издание Gizmochina.

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Xiaomi 14. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Утверждается, что смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro получат практически максимальную защиту от пыли и влаги, отвечающую степени IP69, что подразумевает полную невосприимчивость устройств к пыли и способность выдерживать воздействие струи воды под высоким давлением и чистку паром, а также возможность нахождения в пресной воде на глубине до полутора метров в течение получаса без негативных последствий для смартфонов.

Отмечается, что модели предшествующего поколения, Xiaomi 14, обладали более скромными защитными возможностями, характеризуясь степенью защиты IP68, выдерживая погружение в воду на глубину около одного метра длительностью около 30 минут.

Кроме того, новинки обзаведутся чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который появится в октябре текущего года непосредственно перед запуском линейки Xiaomi 15.

Дополнительно сообщается, что модель Xiaomi 15 Pro будет оснащаться аккумулятором на 5400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, перископическим телеобъективом с разрешением 50 Мп и трёхкратным оптическим зумом, а для обеспечения более эффективного поглощения света и получения качественных фотографий основная 50-Мп камера новинки будет иметь фиксированную сверхбольшую апертуру.