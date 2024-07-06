Специалист неплохо поработал над консолью.

Портативная игровая приставка Nintendo Switch, выпущенная более семи лет назад, до сих пор привлекает некоторых геймеров, хотя её начинка уже давно устарела — вдохнуть новую жизнь в устройство решил специалист, известный под именем naga, который на своём канале YouTube разместил свежее видео с демонстрацией возможностей модифицированной версии консоли, сообщает сайт NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/naga/YouTube

Моддер усовершенствовал игровую приставку Nintendo Switch, увеличив объём оперативной памяти устройства вдвое, то есть до 8 ГБ, а также повысив частоту процессора с 1.9 до 2.6 ГГц и разогнав графический чип до 1.26 ГГц. Кроме того, специалист установил на консоль ОС Ubuntu L4T 18.04 с модифицированным ядром, а для запуска игр пользовался Box64 и Wine.

Исследователь проверил возможности усовершенствованной консоли в нескольких играх, и результаты оказались весьма воодушевляющими, учитывая возраст устройства — во многих тайтлах консоль смогла обеспечить более 30 кадров в секунду, в Devil May Cry даже превысила данный показатель, а в Fallout New Vegas в закрытых помещениях и вовсе продемонстрировала результат в 60 кадров в секунду.

Отмечается, что для достижения более высоких показателей специалист мог снижать разрешение и использовать низкие настройки графики, но даже с учётом этого модифицированная Nintendo Switch, выпущенная ещё в 2017 году, показала весьма неплохие результаты.