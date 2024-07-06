Хостинг-провайдер намерен уберечь своих клиентов от навязчивых ИИ-ботов.

Количество ИИ-ботов, обучающихся на материалах, размещенных на различных сайтах в сети Интернет, только растёт, что беспокоит некоторых владельцев сайтов, но у одного из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare имеется решение данной проблемы, сообщает издание Neowin.

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Источник фото: Pixabay

Ряд компаний, занимающихся разработкой продуктов с использованием искусственного интеллекта, считает способ обучения чат-ботов на основе информации, взятой со сторонних сайтов, добросовестным использованием возможностей сети Интернет — например, совсем недавно Мустафа Сулейман, возглавляющий подразделение искусственного интеллекта Microsoft, заявил, что не видит ничего предосудительного в обучении сервисов генеративного ИИ подобным образом, чем вызвал негативные отзывы со стороны ряда пользователей, посчитавших, что крупные компании не заботятся о праве собственности на контент.

Чтобы защитить владельцев сайтов от посягательств на их материалы, хостинг-провайдер Cloudflare представил новую функцию, позволяющую блокировать доступ ИИ-ботов к контенту на сайтах — для её активации пользователям необходимо лишь нажать на переключатель AI Scrapers and Crawlers в разделе «Безопасность-Боты».

Cloudflare обещает, что будет обновлять список ИИ-ботов, действия которых можно запретить, отмечая, что компании, занимающиеся разработкой сервисов искусственного интеллекта, могут попробовать обойти данные правила, адаптируясь к различным запретам, поэтому необходимо будет постоянно следить за их развитием, усовершенствуя при этом собственные системы противодействия, в том числе с применением машинного обучения.

В настоящее время новая функция доступна даже для клиентов Cloudflare, использующих бесплатный тариф.