Судя по всему, цена новинки будет достаточно велика.

Уже через несколько дней южнокорейская компания Samsung презентует сразу нескольких своих мобильных устройств и гаджетов, в том числе умное кольцо Galaxy Ring, стоимость которого будет достаточно высока, о чём сообщает издание Gizmochina, полагаясь на данные Dealabs.

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Источник фото: Gizmochina

Во Франции цена умного кольца Samsung Galaxy Ring может составить 449 евро (485 долларов), что весьма превышает ценники аналогичных гаджетов от других компаний, в том числе Oura Ring, стоимость которого стартует от 299 долларов.

Кроме того, дополнительная услуга подписки, аналогичная той, которую предлагают другие игроки этого рынка, расширяющая возможности гаджета, может сделать цену умных часов Samsung ещё более высокой, поэтому маркетологам компании придётся неплохо постараться, чтобы убедить потенциальных клиентов в необходимости покупки новинки.

Также сообщается, что устройство будет доступно в девяти размерах, прямо пропорциональных объёму батареи, что даст определённое преимущество во времени автономной работы гаджета обладателям крупных пальцев, и будет представлено в трёх цветовых оформлениях — золотом, чёрном и серебряном.

Утверждается, что в продаже новинка появится спустя девять дней после анонса, то есть 19 июля, хотя пока не ясно, означает ли это, что с момента презентации будет доступен предварительный заказ в течение последующего девятидневного срока, или же между презентацией и стартом продаж будет некоторый перерыв.

Ожидается, что официальный анонс умного кольца Galaxy Ring совместно с другими новинками Samsung состоится 10 июля в Париже на мероприятии Galaxy Unpacked 2024.