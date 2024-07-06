Компания расширит возможности новых смартфонов.

Компания Apple может прислушаться к мнению пользователей, оснастив качественной камерой с пятикратным оптическим зумом не только топовую модель iPhone 16 Pro Max, но и iPhone 16 Pro — об этом сообщает сайт Gizmochina, ссылаясь на данные издания DigiTimes.

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Источник фото: Gizmochina

С выходом линейки смартфонов iPhone 15 некоторые потенциальные покупатели столкнулись с трудным выбором — приобрести iPhone 15 Pro Max с впечатляющей возможностью масштабирования, или же отдать предпочтение более компактной модели.

Теперь же подобных проблем у пользователей возникнуть не должно — как утверждается, Apple намерена оснастить перископическим объективом с пятикратным оптическим зумом как Max-версию iPhone 16 Pro, так и стандартный вариант iPhone 16 Pro. Как говорится в материале, компания уже сотрудничает с Largan Precision и Yujingguang в вопросах производства модулей линз.

Также сообщается, что в iPhone 16 Pro будет применена новая конструкция телеобъектива, что позволит сделать выступ камеры более тонким, но при этом потенциально пожертвовать качеством фотосъёмки при слабом освещении.

Отмечается, что недавние слухи приписывают iPhone 16 Pro Max ещё лучшие возможности камеры благодаря наличию эксклюзивного супертелеобъектива с более впечатляющими возможностями масштабирования по сравнению со стандартной версией.

Ранее стало известно, что модели линейки iPhone 16 могут получить чипы A18, изменённый дизайн с вертикальным расположением камеры и сенсорными кнопками с обратной тактильной связью. Работать новинки будут на недавно анонсированной iOS 18 с расширенными возможностями искусственного интеллекта.