Кроме того, новинка получит сверхчёткий дисплей с разрешением 2.9K.

Компания Lenovo объявила о скором выпуске своего нового планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7, заявив, что новинка бросит вызов самым производительным моделям планшетов в своей категории, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 будет оснащён сверхчётким экраном с разрешением 2.9K, который сможет обеспечить качественное изображение. Кроме того, новинка получит слот расширения для карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ, четыре динамика от JBL, поддерживающих технологию Dolby Atmos, а также магнитное крепление для стилуса, что может заинтересовать потребителей, использующих различные приложения для заметок и графических изображений.

Новинка будет поставляться с предустановленной ОС ZUI 16, обеспечивающей целый ряд полезных функций, в том числе возможность совместного использования буфера обмена несколькими устройствами, удобной передачи файлов и приложений, а также поддержку межэкранной клавиатуры и мыши, что позволит обеспечить многозадачность между планшетом и другими устройствами.

Помимо этого, новинка будет снабжена прочным металлическим корпусом со съёмной подставкой для экрана.

Ранее планшет с модельным номером TB375FC, который, судя по всему, указывает на Xiaoxin Pad Pro 12.7, был замечен на китайском сайте сертификации 3C, благодаря чему стало известно, что устройство имеет поддержку зарядки мощностью 45 Вт.

Ожидается, что больше информации о новинке производитель предоставит в ближайшее время, а в продажу планшет поступит уже в текущем месяце.