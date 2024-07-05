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Новое исследование указывает на меньшее количество звёзд в галактике Млечный Путь
Кроме того, она может иметь меньшую массу.

Новое исследование группы мировых астрономов вносит свежие данные в существующее представление о нашей галактике Млечный Путь, которые указывают на её возможную меньшую массу и менее впечатляющее количество звёзд в ней, сообщает издание Phys.org.

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Источник фото: NASA/JPL-Caltech

В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, учёные рассказали о созданной ими модели, основанной на данных из эксперимента по эволюции галактики обсерватории Апач-Пойнт, благодаря которой им удалось более точно подсчитать количество красных гигантов и выяснить их распределение по галактике Млечный Путь.

Специалисты отметили, что данная задача оказалась достаточно трудной, так как наша Солнечная система находится на рукаве галактики и весьма удалена от её балджа, а также сверхмассивной чёрной дыры, которая должна находиться в центре, что весьма затрудняет определение галактической структуры.

Как показало исследование, плотность числа красных гигантов, которых в общей сложности выявили порядка 250 тысяч, имеет тенденцию к выравниванию вблизи средней точки между краями галактики и балджем, что указывает на меньшую плотность балджа, чем считалось ранее. Большинство предыдущих научных работ, напротив, указывало, что плотность количества красных гигантов растёт в геометрической прогрессии.

Кроме того, благодаря новой модели учёные выяснили, что полусветовой радиус галактики почти в два раза больше по сравнению с теми данными, которые были получены в ходе других более ранних исследований.

Новое исследование показывает, что звёзды в галактике Млечный Путь более удалены друг от друга, чем считалось ранее, что может указывать на их меньшее количество в нашей галактике по сравнению с предыдущими оценками, а это, в свою очередь, предполагает, что галактика Млечный Путь имеет меньшую массу и, возможно, содержит больше тёмной материи.

#млечный путь
Источник: phys.org
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