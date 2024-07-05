Санкционная политика Запада, судя по всему, не действует.

Несмотря на постоянно усиливающиеся санкции со стороны Запада в отношении России, доходы от реализации российских нефти и газа в первой половине текущего года значительно увеличились, сообщает издание «Военное Обозрение», ссылаясь на данные Reuters.

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Источник фото: Российская газета/РИА Новости

Согласно опубликованной информации Минфина, поступления от продажи газа и нефти Россией увеличились на 41 % в годовом исчислении, что в денежном выражении вылилось в сумму 5.698 трлн рублей (около 65.1 млрд долларов). К основным факторам, повлиявшим на данные показатели, западными специалистами были причислены рост цен на нефть и ослабление позиций рубля.

Отмечается, что потолок цен на российскую нефть, установленный Западом, фактически не действует, что видно по стоимости ископаемого топлива, добываемого в России — в то время как верхний предел цены российской нефти странами ЕС и США был установлен на уровне 60 долларов, нефть марки Urals в первой половине текущего года торговалась в среднем за 69.1 доллара, то есть более чем на 15 % больше установленного лимита.

При этом в связи с противодействием Запада России пришлось переориентировать свои логистические цепочки по доставке энергоресурсов потребителям в первую очередь в страны Азии, хотя Европа тоже не отказывается от российского газа, в том числе СПГ.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что санкционная политика западных стран не приносит того эффекта, на который был расчёт, а в ряде сфер санкции оказывают положительное влияние на развитие российской экономики.