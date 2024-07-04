Основной этап перенесён на четыре года.

Долгожданный запуск самого большого в мире термоядерного реактора вновь откладывается на несколько лет — об этом объявили представители организации, ответственные за реализацию проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), говорится в публикации сайта Gizmodo.

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Источник фото: ITER

Как отмечают специалисты, предыдущий график реализации проекта был разработан ещё в 2016 году, но в связи с глобальной пандемией сроки пришлось сдвинуть на более поздний период. Кроме того, стоимость ИТЭР возросла в четыре раза по сравнению с первоначальной сметой и в настоящее время превышает отметку в 22 млрд долларов.

По словам главы проекта Пьетро Барабаши, ещё в 2020 году стало ясно, что проекту не суждено быть запущенным в намеченные ранее сроки, и его старт в 2025 году недостижим, поэтому программа была переработана таким образом, чтобы отдать приоритет научно-исследовательской деятельности и снизить эксплуатационные риски, а также лучше подготовить устройство к основному этапу с использованием дейтерия-трития.

Согласно обновлённым планам по вводу в эксплуатацию ИТЭР, сроки запуска на полную магнитную энергетику перенесены на три года, а именно с 2033 на 2036 год, в то время как начало дейтерий-тритиевых операций откладывается на четыре года — с 2035 на 2039 год.

Кроме того, Пьетро Барабаши сообщил, что материал, обращенный к плазме в ИТЭР, будет изготавливаться не из бериллия, как предполагалось ранее, а из более перспективного вольфрама.

Проект Международного экспериментального термоядерного реактора типа токамак, поддерживаемый целым рядом мировых держав, в том числе Россией, Казахстаном, Китаем, Индией, ЕС и США, и предполагающий проверку коммерческого использования термоядерной энергии, является настоящим долгостроем, а его масштабы весьма велики, но строительство продолжается, хоть и достаточно медленными темпами, поэтому через десяток-другой лет всё-таки можно ожидать хоть каких-то положительных результатов от данной программы, которая может открыть новую страницу в сфере генерации энергии.