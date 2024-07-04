Новые технологии используют возможности машинного обучения.

В последние годы всё больше сотрудников различных компаний переходят на удалённый способ работы, что требует от их работодателей изменения своих процессов, в том числе с целью контроля за деятельностью работников, которые не всегда справляются со своими обязанностями, а иногда даже используют сторонние программы и устройства для имитации своей деятельности, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: LeBigData

Некоторые компании обеспокоены тем, что в результате перехода части их сотрудников на удалённую работу, производительность труда упала, поэтому активно внедряют разнообразные системы мониторинга, позволяющие контролировать работников, некоторые из которых используют самые разнообразные методы, чтобы обмануть работодателя, но в последнее время на рынке стали появляться системы нового поколения, которые способны вывести недобросовестных сотрудников на чистую воду.

Большинство используемых компаниями систем мониторинга учитывает целый ряд факторов и собирает данные из различных источников, чтобы эффективно осуществлять контроль за действиями работников, но новое поколение программного обеспечения в данной сфере, как отмечает издание The Wall Street Journal, имеет более широкие возможности, используя инструменты с применением технологий машинного обучения, которые быстро распознают недобросовестных сотрудников, использующих различные уловки и ухищрения — например, новейшие системы мониторинга могут выявлять определённые закономерности в компьютерной деятельности сотрудника или обнаруживать нехарактерное поведение мыши и клавиатуры.

По словам Ильи Клеймана, директора по развитию Teramind, новые системы мониторинга способны эффективно выявлять работу инструментов, при помощи которых сотрудник обманывает своего работодателя.

Отмечается, что далеко не все работники положительно воспринимают факт постоянного наблюдения за их деятельностью, а недавнее исследование показало, что злоупотребление системами мониторинга за сотрудниками вызывает негативные последствия для самой компании.