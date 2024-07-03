Чипсет оснащён пятью ядрами и весьма превосходит модель предшествующего поколения.

В преддверии мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, на котором будут представлены новые мобильные устройства южнокорейской компании, производитель опубликовал подробные характеристики и информацию о возможностях своего нового чипа Exynos W1000, который, как ожидается, будет применяться в умных часах Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch7, сообщает сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Чип Exynos W1000 производится по 3-нм технологическому процессу GAA на заводах Samsung и имеет в общей сложности пять ядер — одно ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 1.6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1.5 ГГц.

Как заявляет производитель, новый чипсет имеет в 3.4 и 3.7 раза более высокую производительность в одноядерном и многоядерном режиме по сравнению с моделью предшествующего поколения, что позволяет ему запускать приложения в 2.7 раза быстрее и плавно переключаться между ними, а также характеризуется более высоким показателем энергоэффективности по сравнению с 5-нм Exynos W930, снабжённым двумя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1.4 ГГц и использующимся в Galaxy Watch6.

Кроме того, чип нового поколения имеет встроенный графический процессор Mali-G68 MP2, поддерживающий дисплеи с разрешением до 960x540 и 640x640 точек, поддержку оперативной памяти LPDDR5 и до 32 ГБ постоянной памяти eMMC. Корпус новинки выполнен с применением технологии Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP), что обеспечивает лучшее рассеивание тепла и более скромные размеры.

Благодаря меньшим размерам чипа умные часы нового поколения от Samsung теперь имеют больше места для батареи, что позволит использовать более ёмкие аккумуляторы — в сочетании с возросшей энергоэффективностью это должно позволить повысить автономность новинок, что подтверждает производитель, заявляя, что новый чипсет изменит мнение о том, насколько часто необходимо заряжать умные часы.

Помимо этого, чип нового поколения оснащается технологией 2.5D always-on display (AOD), обеспечивающей улучшенные механизмы работы пользовательского интерфейса.

Официальная презентация умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch7, которые должны быть оснащены новейшим чипсетом Exynos W1000, состоится 10 июля.