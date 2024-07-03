Запуск новинки должен состояться в первой половине июля.

Уже через неделю компания Samsung должна официально презентовать целый ряд своих новых мобильных устройств, в том числе складной смартфон Galaxy Z Flip6, некоторые данные о характеристиках которого уже появлялись в сети Интернет, а сегодня информаторы предоставили более качественные изображения и подробные спецификации устройства, сообщает издание Gizmochina.

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Благодаря изображениям, опубликованным информатором Эваном Блассом, можно отметить, что внешне Samsung Galaxy Z Flip6 весьма похож на модель предшествующего поколения, Galaxy Z Flip5, но при этом имеет более выраженные кольца вокруг модулей камер и границы дисплея одинаковой толщины.

Несмотря на внешнее сходство, характеристики Samsung Galaxy Z Flip6, как сообщает информатор Ишан Агарвал, по ряду пунктов будут отличаться от предшественника — новинка получит более производительный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которым оснащается Galaxy S24 Ultra, 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру на 50 Мп с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный объектив на 12 Мп с апертурой f/2.2 и 32-Мп селфи-камеру, что представляет собой заметное улучшение по сравнению с Galaxy Z Flip5, оснащённым чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБУ ОЗУ, 12-Мп основной камерой и 10-Мп модулем для селфи.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, новинка получит более ёмкий аккумулятор на 4000 мА·ч, но при этом станет чуть толще предшественника (7.4 мм против 6.9 мм). Мощность зарядки сохранится на прежнем уровне в 25 Вт.

Основной дисплей новой модели, судя по всему, также не претерпит заметных изменений — по данным информатора, новинка будет оснащена 6.7-дюймовым складным экраном, выполненным по технологии Dynamic AMOLED 2X, с разрешением Full HD+ (1080x2640 точек) и частотой обновления 120 Гц. Сохранится и объём накопителя — устройство будет выпускаться в версиях с 256 или 512 ГБ хранилищем UFS 4.0.

Официальный запуск Galaxy Z Flip6 совместно с другими новыми моделями Samsung должен состояться 10 июля текущего года.