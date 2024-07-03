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Apple может отказаться от своей прежней стратегии и оснастить все модели iPhone 16 новыми чипами A18
Кроме того, в новой линейке может быть пять моделей.

С выходом нового поколения смартфонов iPhone компания Apple может отказаться от своей стратегии оснащения разных моделей в пределах одной линейки чипами различных поколений, на что намекает находка специалиста по сбору данных @nicolas09F9, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: MacTrast

Как обнаружил датамайнер, предстоящие модели iPhone 16 будут иметь одинаковые имена, что может указывать на их оснащение чипами одного поколения, а именно Apple A18. Данное решение может объясняться необходимостью обеспечения поддержки ИИ-платформы Apple Intelligence на всех новых моделях смартфонов, что потребует наличия производительных чипсетов. Кроме того, для поддержки расширенных возможностей искусственного интеллекта потребуется как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Помимо этого, находка специалиста указывает на возможное появление пятой модели в линейке iPhone 16 — вполне возможно, что это может быть смартфон iPhone 16 Ultra, но не исключено, что пятый модельный номер зарезервирован для устройства другой линейки.

Ранее отраслевой аналитик Джефф Пу высказал мнение, что Apple может выпустить две версии своего чипа следующего поколения — A18, судя по всему, будет применяться для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, в то время как A18 Pro оснастят iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Какие именно различия будут между двумя новыми вариантами чипсетов, информатор не сообщил, но вполне вероятно, что младший чип может быть перелицованным A17 Pro.

Ожидается, что чипы Apple A18 будут производиться по технологии N3E на заводах TSMC и обладать не слишком большим приростом производительности, но этого должно с лихвой хватить, чтобы успешно конкурировать с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и MediaTek Dimensity 9400.

#apple #iphone 16 #a18
Источник: notebookcheck.net
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