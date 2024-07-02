Первый модуль РОС планируется вывести на околоземную орбиту уже в 2027 году.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов согласовал разработанные планы создания Российской орбитальной станции (РОС) — об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса».

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Источник фото: TAdviser

Представленный график, который, помимо генерального директора госкорпорации, подписали девятнадцать представителей различных предприятий и организаций, занятых в данном проекте, предусматривает научно-исследовательскую деятельность по выполнению работ с проектно-технической документацией программы, строительство объектов инфраструктуры, разработку и выпуск ракет-носителей, производство и тестирование нового космического грузового корабля, управляемого экипажем, а также непосредственно разработку и создание модулей и оборудования станции.

Отправка первого модуля РОС в космос намечена на 2027 год — первопроходцем станет научно-энергетический модуль. В течение последующих трёх лет, а именно до 2030 года, специалисты намереваются создать ядро Российской орбитальной станции, состоящее из четырёх модулей, расположенных на околоземной орбите, включая научно-энергетический, шлюзовой, универсальный узловой и базовый модули.

Второй этап развёртывания станции предусматривает пристыковку к РОС двух дополнительных целевых модулей.

Помимо утверждения генерального графика, был подписан ряд договоров, согласно которым будут выполняться опытно-конструкторские работы по созданию комплекса с ракетой-носителем «Ангара» и транспортного корабля следующего поколения, а также созданию модулей и оборудования для РОС.

После завершения участия РФ в программе МКС проект Российской орбитальной станции создаст все условия для отработки новых технологий российскими специалистами в космосе, а также позволит испытывать новое оборудование и космические аппараты, что обеспечит конкурентоспособность российских технологий с другими мировыми державами.