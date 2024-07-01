Cubot KingKong X имеет основную камеру на 100 Мп и весьма ёмкий аккумулятор.

Китайская компания Cubot презентовала свою новую модель защищённого смартфона, характеризующуюся необычным дизайном и ёмким аккумулятором, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: Cubot

Защищённый смартфон Cubot KingKong X оснащается 8-ядерным чипсетом среднего класса MediaTek Dimensity 7050, обеспечивающим достаточно высокую производительность, экраном с диагональю 6.58 дюйма, разрешением 2.4K и поддержкой динамической частоты обновления до 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, накопителем UFS 3.1 объёмом 256 или 512 ГБ и весьма внушительной аккумуляторной батареей на 10200 мА·ч.

Смартфон защищён от негативного воздействия пыли и воды благодаря соответствию стандарту IP68 и имеет ударопрочный корпус, соответствующий сертификату MIL-STD-810H.

Кроме того, новинка снабжена поддержкой до 16 ГБ виртуальной памяти, слотом расширения для карт памяти TF объёмом до 1 ТБ, 5G, Wi-Fi 6 и NFC. Работает устройство на современной версии операционной системы Android 14.

Дизайн задней панели смартфона достаточно необычен — помимо основной камеры с разрешением 100 Мп на тыльной стороне новинки можно обнаружить дополнительный сенсорный дисплей небольшого размера, который может отображать техническую информацию или позволять отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки.

Производитель пока что не сообщает информацию о стоимости защищённого смартфона Cubot KingKong X, но уведомляет, что его запуск состоится в конце июля текущего года.