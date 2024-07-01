Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
СМИ: Boeing грозит уголовное дело и штраф в размере около $250 млн за нарушение мирового соглашения
Компания может пойти на сделку или защищать свои права в судебном порядке.

Последние несколько месяцев компанию Boeing вновь преследуют различные скандалы, связанные с неполадками и даже крушениями её самолётов, хотя эти проблемы берут своё начало со второй половины прошлого десятилетия — как сообщает издание Gizmodo, ссылающееся на ряд западных СМИ, Министерство юстиции США собирается привлечь Boeing к уголовной ответственности за нарушение мирового соглашения.

реклама

Источник фото: Boeing

Данное мировое соглашение было заключено между компанией Boeing и Министерством юстиции США в связи с двумя крушениями самолётов 737 Max — в 2017 году в результате катастрофы авиалайнера в Индонезии погибло 189 человек, а в 2018 году авария самолёта в Эфиопии привела к гибели 157 человек. Тогда авиапроизводителю удалось избежать уголовного преследования, ограничившись выплатой $2.5 млрд в 2021 году и обязавшись усилить контроль за обеспечением безопасности своих самолётов.

Инцидент с оторвавшейся панелью самолёта Boeing, эксплуатируемого компанией Alaska Airlines, который произошёл в январе текущего года, вновь поднял вопросы о недостаточном соблюдении авиапроизводителем всех необходимых требований по безопасности, в результате чего спустя 4 месяца Министерство юстиции США заявило, что компания Boeing не учла свои прошлые ошибки и не внедрила необходимые механизмы по предотвращению нештатных ситуаций и соблюдению американских законов, регулирующих данную сферу деятельности.

Утверждается, что федеральное правительство США хочет добиться от Boeing признания вины в рамках сделки по уголовному делу и выплатить около $250 млн дополнительных штрафов. Кроме того, авиапроизводителя могут заставить привлечь независимого эксперта, который будет следить за соблюдением правил и законов. У Boeing есть неделя, чтобы пойти на сделку или отстаивать свои права в суде.

#boeing
Источник: gizmodo.com
+
Написать комментарий (0)
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
Boeing разрабатывает новую систему для запуска с самолёта гиперзвуковых крылатых ракет X-51A
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
12
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
3
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
6
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
1
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
4
Россия создает теневой флот газовозов под прикрытием компании из Дубая
2
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
6
Чехол на видео показывает детали дизайна iPhone 16 со всех сторон
+
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
TrendForce: GeForce RTX 50 будут дороже в связи с высокой стоимостью GDDR7, цены ОЗУ тоже вырастут
7
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
1
Rockstar готовит второй трейлер GTA 6 - обновлена ссылка на первый ролик
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
70
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
18
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
90
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
5
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
6
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
1

Сейчас обсуждают

АМуДя
16:27
похож, но не, оригинальный ворврот более женственный пирожок, румяный как персик
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
АМуДя
16:26
ща вротворт докажет в своей статье, что он зайчик (гэйчик) одуванчик, а куртка виновата в том что амд просрала видеокарты
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
irnwlf
16:26
Фанатом вообще быть не нужно. Надо трезво и объективно оценивать.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
glavhyilo
16:25
там дефолт скоро будет у экономики украины,с этим проектом пиндосы походу решили закругляться,тут провал полный уже. 14:46 01.07.2024 The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе.
Арестович: на Украине всё ещё верят в возможность «тотальной победы» над Россией
ЧВК Вагнер 1
16:23
Так в чем проблема , сравняйте там все с землей и все . Даже можно ТЯО отправить .
В Кремле назвали поводом для беспокойства концентрацию ВСУ у границ Беларуси
N1ghtwish
16:23
Ты пишешь, цитата: "руки из попенгауза вытащи, может все работать будет?" а потом: "нет банальный перегрев при переразгоне - не выдержала старушка разгон" Так у кого руки из жопы растут? У него карта ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
SlyBiBi
16:22
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Red Line
16:21
Это Великая Гойда
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
SlyBiBi
16:21
Всем дружно ссать на рекламо-дрочера!
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
RadeonFooker
16:20
Бублик, ты - болван.
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем