Компания может пойти на сделку или защищать свои права в судебном порядке.

Последние несколько месяцев компанию Boeing вновь преследуют различные скандалы, связанные с неполадками и даже крушениями её самолётов, хотя эти проблемы берут своё начало со второй половины прошлого десятилетия — как сообщает издание Gizmodo, ссылающееся на ряд западных СМИ, Министерство юстиции США собирается привлечь Boeing к уголовной ответственности за нарушение мирового соглашения.

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Источник фото: Boeing

Данное мировое соглашение было заключено между компанией Boeing и Министерством юстиции США в связи с двумя крушениями самолётов 737 Max — в 2017 году в результате катастрофы авиалайнера в Индонезии погибло 189 человек, а в 2018 году авария самолёта в Эфиопии привела к гибели 157 человек. Тогда авиапроизводителю удалось избежать уголовного преследования, ограничившись выплатой $2.5 млрд в 2021 году и обязавшись усилить контроль за обеспечением безопасности своих самолётов.

Инцидент с оторвавшейся панелью самолёта Boeing, эксплуатируемого компанией Alaska Airlines, который произошёл в январе текущего года, вновь поднял вопросы о недостаточном соблюдении авиапроизводителем всех необходимых требований по безопасности, в результате чего спустя 4 месяца Министерство юстиции США заявило, что компания Boeing не учла свои прошлые ошибки и не внедрила необходимые механизмы по предотвращению нештатных ситуаций и соблюдению американских законов, регулирующих данную сферу деятельности.

Утверждается, что федеральное правительство США хочет добиться от Boeing признания вины в рамках сделки по уголовному делу и выплатить около $250 млн дополнительных штрафов. Кроме того, авиапроизводителя могут заставить привлечь независимого эксперта, который будет следить за соблюдением правил и законов. У Boeing есть неделя, чтобы пойти на сделку или отстаивать свои права в суде.