РФ заняла третье место по объёмам поставок алмазов в Гонконг.

В первой половине 2024 года Российская Федерация ощутимо нарастила объёмы поставок алмазов в азиатский регион, в частности в Гонконг — по данным издания «РИА Новости», за период с января по май объёмы экспорта выросли в несколько раз.

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Источник фото: РИА Новости

Сообщается, что за первые 5 месяцев 2024 года из России в Гонконг было поставлено алмазов на общую сумму в 657.3 млн долларов, в то время как за соответствующий период прошлого года объёмы экспорта в денежном исчислении составляли всего 36.5 млн долларов, то есть объём поставок возрос в 18 раз в годовом выражении.

Отмечается, что благодаря возросшим показателям Российская Федерация оказалась на третьем месте по объёмам поставок алмазов в Гонконг, нарастив свою долю до 12%.

Первую же позицию по ввозу данных драгоценных камней в Гонконг занимает Индия, которая совершила поставок на общую сумму в 2.9 млрд долларов, а на второй строчке очутился Израиль с показателем в 716.6 млн долларов, несмотря на то, что оба этих государства не имеют собственной добычи алмазов.

Также в пятёрку лидеров по экспорту данных драгоценных камней в Гонконг входит ЮАР, которая экспортировала алмазы, добытые на своих месторождениях, на сумму в 372.0 млн долларов, и Бельгия, являющаяся промежуточным звеном и перепродавшая алмазов на 325.2 млн долларов.