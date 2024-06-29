Новинка имеет разрешение 2K и поддержку HDR10.

Компания ViewSonic презентовала новую модель монитора в Китае, получившую название ViewSonic VX2779-2K-PRO-W и имеющую игровую направленность благодаря ряду своих возможностей, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Монитор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W оснащается панелью Fast IPS, обеспечивающей чёткую картинку с разрешением 2K (2560x1440 точек). Благодаря охвату 95% цветовой гаммы DCI-P3 и поддержке HDR10 устройство обеспечивает насыщенные цвета и глубокий контраст.

Игровая направленность монитора выражена в быстром времени отклика GtG, составляющим 1 мс, и высокой частоты обновления, равной 185 Гц, что позволяет геймерам не испытывать каких-либо проблем даже в самых динамичных игровых сценах.

Кроме того, устройство характеризуется типичной яркостью 300 нит и широкими углами обзора в 178 градусов по горизонтали и вертикали, что обеспечивает стабильное изображение с разных углов. Также есть встроенная функция подавления синего цвета, позволяющая минимизировать нагрузку на глаза во время длительного игрового процесса.

Новинка снабжается эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение дисплея, креплениями размера 75x75 см для настенной установки, а также внешним источником питания 12 В/3 А. Подключение монитора осуществляется при помощи двух разъёмов HDMI 2.0 и одного DisplayPort 1.4. Также имеется аудиоразъём для подсоединения наушников или динамиков.

Стоимость игрового монитора ViewSonic VX2779-2K-PRO-W в Китае составляет 1099 юаней (151 доллар, 12 900 рублей). Информации о глобальном запуске пока не предоставляется.