Кроме того, новая модель получила 50-Мп основную камеру.

К не так давно представленным на мировом рынке моделям Reno 12 и Reno 12 Pro присоединяется ещё один смартфон от китайской компании Oppo, получивший название Reno 12F 5G, сообщает издание Gizmochina.

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Смартфон Oppo Reno 12F 5G снабжается SoC Dimensity 6300 от MediaTek, AMOLED-панелью, покрытой защитным стеклом AGC DT-Star 2, с диагональю 6.67 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, поддержкой до 8 ГБ виртуальной памяти и хранилищем UFS 2.2 объёмом 256/512 ГБ.

Кроме того, устройство имеет ёмкий аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, работает на Android 14 с оболочкой ColorOS 14.0.1 и поддерживает функции Oppo AI для улучшения фотографий, повышения производительности и лучшего соединения.

На тыльной панели новинки можно обнаружить 50-Мп основную камеру, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макрокамеру, а на фронтальной — селфи-камеру на 32 Мп.

Помимо этого, новая модель обладает корпусом со степенью защиты IP54, двумя слотами для сим-карт, разъёмом для карты памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 5, GPS, 5G, Bluetooth 5.3 и NFC. Размеры устройства достигают 163.1x75.8x7.76 мм, а вес составляет 187 г. Новинка представляется в двух цветовых решениях — оливково-зелёном (Olive Green) и янтарно-оранжевом (Amber Orange).

Смартфон Oppo Reno 12F 5G выпускается в двух конфигурациях (8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ), а его стоимость в Таиланде составляет 11999 бат (327 долларов, 28 500 рублей).