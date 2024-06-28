Кроме того, новая модель получит закруглённые углы.

Последние несколько недель новостные материалы были посвящены преимущественно предстоящему анонсу новых моделей складных смартфонов Samsung, но информатор Ice Universe решил напомнить и о будущем флагманском смартфоне Galaxy S25 Ultra, поделившись свежими данными о его дизайне и технических характеристиках, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Samsung Galaxy S23 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra будет тоньше модели предшествующего поколения на 0.2 мм (8.4 мм против 8.6 мм), а также получит закруглённые углы, что ознаменует возвращение к дизайну Galaxy S23 Ultra и S22 Ultra.

Кроме того, новой модели приписывается наличие улучшенной основной камеры на 200 Мп, сверхширокоугольного объектива с разрешением 50 Мп, 50-Мп телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом и 50-Мп телеобъектива с пятикратным оптическим зумом.

Информатор отмечает, что к недавно появившимся слухам о том, что Samsung может оснастить свою флагманскую модель Galaxy S25 Ultra не только чипсетами Exynos 2500 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, но и производительным чипом от MediaTek, следует относиться с осторожностью, так как они пока что не подтверждены.

До официального анонса Galaxy S25 Ultra осталось ещё несколько месяцев, а в настоящий момент всё внимание приковано к предстоящему мероприятию Galaxy Unpacked, намеченному на 10 июля, на котором Samsung представит сразу несколько новых моделей своих мобильных устройств.