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До конца 2024 года в России запустят новое производство отечественных роутеров с Wi-Fi
Общая сумма инвестиций в данный проект составит около 1 млрд рублей.

В связи с уходом целого ряда ИТ-компаний и производителей комплектующих с российского рынка, начиная с весны 2022 года, в России столкнулись в возросшей потребностью в отечественных продуктах, которые могли бы предоставить те же функции, что и западные аналоги, поэтому ряд российских производителей принялся заполнять данную нишу своими товарами — компания «Аквариус» тоже участвует в программе импортозамещения, намереваясь запустить новое производство отечественных роутеров корпоративного класса, сообщается в материале сайта CNews, ссылающегося на публикацию издания Коммерсантъ.

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Источник фото: Pixabay

Российская компания «Аквариус», являющаяся крупным поставщиком различного оборудования на российский рынок, намерена запустить производство корпоративных роутеров с Wi-Fi, отличающихся от пользовательских моделей расширенными возможностями подключений, уже в текущем году, но точных сроков не называет.

Помогать «Аквариусу» в этом деле будет компания Wimark Systems, разрабатывающая отечественное программное обеспечение, на котором, судя по всему, и будут работать новые роутеры.

Общая сумма капиталовложений в данный проект составит около одного миллиарда рублей, но объёмы выпуска продукции на первых порах будут небольшими — в течение первого года работы производства компания планирует выпустить около десяти тысяч устройств.

При этом «Аквариус» рассчитывает вернуть все потраченные на данный проект средства к концу 2025 года, полагаясь, прежде всего, на закупки со стороны государственного сектора, в то время как на частных операторов связи не рассчитывает, полагая, что они не выказывают интерес к российским продуктам.

В свою очередь, операторы связи не согласны с данным утверждением — в «Мегафоне» и «Ростелекоме» заявили, что всегда готовы к сотрудничеству с российскими производителями и используют отечественные продукты для своей сетевой инфраструктуры.

Ряд специалистов считает, что роутеры «Аквариус» вряд ли предложат потребителям современные технологии на уровне мировых производителей, ограничась Wi-Fi 5, в то время как в мире уже достаточно продолжительное время развивается стандарт Wi-Fi 6, а некоторые вендоры уже предлагают устройства с Wi-Fi 7.

#роутер
Источник: cnews.ru
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