Общая сумма закупок превысила 20 млн рублей.

Несмотря на продолжающуюся программу по импортозамещению западных продуктов на российские разработки в целом ряде сфер, в том числе в отрасли ИТ, некоторые государственные учреждения продолжают закупать ПО, разработанное американской компанией Adobe, на десятки миллионов рублей, говорится в материале сайта CNews, ссылающегося на публикацию издания «Ведомости».

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Источник фото: Pixabay

Компания Adobe покинула российский рынок ещё весной 2022 года, но спустя несколько месяцев решила возвратить себе утраченные позиции, открыв доступ компаниям из России к скачиванию своего ПО, а потом и вовсе предоставив бесплатное продление лицензий, судя по всему, чтобы не допустить конкуренции со стороны других разработчиков.

Как сообщают «Ведомости», в период с июля прошлого года по июнь текущего года ряд государственных компаний и организаций РФ, в том числе СпбГУ, ФНИСЦ РАН и АО «Медиаскоп», совершил двадцать восемь закупок программного обеспечения Adobe на общую сумму в 21.5 миллиона рублей.

Отмечается, что закупки предполагают использование не только локальных версий софта, но и доступ к облакам Adobe, серверы которых вряд ли находятся на территории России, что несёт в себе определённые риски, учитывая недружественные шаги западных компаний по отношению к российским клиентам, например, Microsoft, которая весной текущего года принялась ограничивать доступ к своим продуктам для юридических лиц, зарегистрированных в РФ.

Как утверждают в Минцифре, объём закупок программного обеспечения Adobe занимает весьма небольшую часть от общего количества приобретаемого софта, добавляя, что данная ситуация не касается значимых объектов критической инфраструктуры.

Компании и организации, закупающие ПО, разработанное Adobe, аргументируют свои действия отсутствием российских аналогов, соответствующих определённым требованиям, что позволяет им вполне легально приобретать лицензии на западный софт.

Источник отмечает, что российские разработчики работают над программами, которые частично могут заменить ПО от Adobe, но многие продукты американской компании до сих пор являются лидерами по технической и функциональной части, не имея аналогов, разработанных отечественными специалистами.

При этом у каждого продукта Adobe имеется свой бесплатный аналог, но по тем или иным причинам он может не устроить конечного потребителя.