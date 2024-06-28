Компания Samsung презентует свои новые мобильные устройства уже через две недели, но информатор Evan Blass опубликовал изображения и некоторые характеристики предстоящих умных часов Galaxy Watch7 заранее, говорится в публикации сайта NotebookCheck.
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Свежая утечка подтверждает, что Samsung продолжит предлагать свои новые модели умных часов в вариантах 40 и 44 мм — новинки будут доступны в стандартных версиях с модельными номерами SM-L300 и SM-L310, а также SM-L305 и SM-L315 для вариантов с LTE.
Внешне дизайн Galaxy Watch7 практически не отличается от модели предшествующего поколения, Galaxy Watch6, но некоторая разница всё же есть — новинка будет предлагаться с новыми ремешками, которые выглядят даже лучше, чем у Galaxy Watch Ultra, а также получит дисплей с более тонкими рамками.
Источник фото: NotebookCheck/X/Evan Blass
Корпус новинки защищён от воды по стандарту 5 ATM, что соответствует возможностям Galaxy Watch6, но не Galaxy Watch Ultra со стандартом 10 ATM, а вот сапфировое стекло, предназначенное для защиты дисплея, будет как у Ultra-модели.
Ожидается, что презентация умных часов Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra и ряда других мобильных устройств состоится уже 10 июля текущего года.