Новинка обладает широкими игровыми возможностями.

Китайский производитель OnePlus наконец-то презентовал свой флагманский смартфон Ace 3 Pro с производительным чипом, мощной системой охлаждения и геймерской направленностью, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: GSMArena

Смартфон OnePlus Ace 3 Pro получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который дополняется дискретным графическим чипом, что расширяет возможности для геймеров — утверждается, что новинка единственная среди всех Android-моделей может обеспечить 120 fps в игре Genshin Impact. Кроме того, устройство оснащается до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

Для эффективного охлаждения компонентов производитель снабдил смартфон системой охлаждения Tiangong второго поколения, характеризующейся площадью рассеивания в 9 126 мм², а также сверхкритическим теплопроводным графитом, обеспечивающим повышенную теплопроводность. Следит за температурным режимом специальная система, использующая возможности искусственного интеллекта.

Помимо этого, флагманская модель оснащается дисплеем 8T LPTO с разрешением 1.5K и технологией Rain Touch 2.0, предназначенной для улучшенного отклика на касание влажными пальцами, основной камерой с сенсором Sony IMX890 на 50 Мп и фирменной технологией обработки изображений, а также аккумулятором с технологией Glacier Battery, что позволило добиться ёмкости в 6100 мА·ч при сравнительно небольших размерах, с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC S мощностью 100 Вт.

Устройство имеет пылевлагозащищённый корпус, выполненный по стандарту IP65, сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Новинка поставляется в трёх цветовых решениях — серебристом (Titanium Silver), белом (Porcelain White) и зелёном (Green Field). Также доступна ограниченная серия Supercar Porcelain Collector’s Edition.

Стоимость смартфона OnePlus Ace 3 Pro стартует с отметки в 3199 юаней (440 долларов) за модель с 12 ГБ ОЗУ/256-ГБ накопителем и доходит до 4599 юаней (632 доллара) за модель ограниченной серии с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. В продажу новинка поступит 3 июля текущего года.