Найденных неполадок в Cybertruck сразу две.

Компания Tesla в очередной раз столкнулась с необходимостью отзыва своих электрических пикапов Cybertruck – на этот раз проблемы возникли с мотором стеклоочистителя и косметическими накладками, говорится в материале издания Ars Technica.

реклама

Источник фото: Automotive News

В этом году автопроизводитель уже два раза был вынужден отзывать свои электромобили — в январе это было вызвано неполадками, возникшими у целого ряда моделей Tesla, в том числе Cybertruck, Model 3, S, X и Y, и заключавшимися в неверной работе программного обеспечения, что привело к слишком маленькому шрифту на информационной панели, а в апреле причиной послужила западающая педаль акселератора.

Сейчас же поводов, которые привели к необходимости отзыва нескольких тысяч электропикапов Cybertruck, оказалось целых два — один из них заключается во внезапном прекращении работы мотора переднего стеклоочистителя, а другой вызван возможным отсоединением косметической накладки во время движения.

Как сообщается в уведомлении автопроизводителя, контроллер электродвигателя переднего стеклоочистителя может перестать функционировать, что связано с электрическим перенапряжением привода и может увеличить риск столкновения из-за ухудшения видимости при определённых условиях.

Отмечается, что данная поломка может быть связана с повреждением из-за электрического перенапряжения во время тестирования и требует физической замены привода стеклоочистителя. Проблема потребует отзыва 11 688 электрокаров, произведённых с 13 ноября прошлого года по 6 июня текущего года. Более новые электромобили данной неполадке не должны быть подвержены, так как тестирование проводилось при более низком значении тока.

В другом уведомлении производителя говорится, что косметическая накладка вдоль внешней обшивки багажника, известная как аппликация в виде паруса, может отсоединиться от электромобиля, что связано с ненадлежащей её установкой или неверным нанесением клея. Данная проблема требует физической доработки накладки и затрагивает в общей сложности 11 383 экземпляра Cybertruck.

Владельцам электропикапов придётся отдать свои Cybertruck в автосервис, но плата за устранение неисправностей взиматься не будет.