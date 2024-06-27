Новинка имеет достаточно демократичную цену.

Несмотря на то, что некоторые компании несколько охладели к технологии 3D, китайский производитель ZTE продолжает в неё верить, презентовав на выставке MWC в Шанхае свою новую модель смартфона Voyage 3D, оснащённого 3D-экраном, не требующим специальных очков и преобразующим 2D-контент в 3D в режиме реального времени, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Главной особенностью смартфона ZTE Voyage 3D является наличие 3D-дисплея, использующего технологию отображения Neovision 3D Anytime, основанную на стереоскопическом методе отслеживания глаз с углом обзора 60 градусов. Отмечается, что применяемый способ работает подобно аналогичной реализации в Nintendo 3DS, позволяя проецировать изображение с симулированной глубиной, что и создаёт 3D-эффект.

В целях предоставления пользователям большего количества 3D-контента производитель сотрудничает с китайской видеоплатформой Migu Video.

Смартфон ZTE Voyage 3D оснащается восьмиядерным чипсетом среднего класса Unisoc T760, IPS-дисплеем с диагональю 6.58 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Кроме того, новинка имеет основную 50-Мп камеру на задней панели и 5-Мп селфи-камеру на фронтальной.

Источник фото: GSMArena

Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч, поддерживающий зарядку мощностью 33 Вт. Работает новая модель под управлением MyOS13, основанной на ОС Android 13. Выпускается новинка в одном цветовом оформлении — чёрном (Star Black).

Смартфон ZTE Voyage 3D уже доступен для покупки в Китае, а его стоимость составляет 1499 юаней (206 долларов, 17 700 рублей).

Помимо смартфона с 3D-экраном в ассортименте ZTE имеется и 3D-планшет второго поколения, анонсированный ещё в феврале и получивший название nubia Pad 3D II, с новым усовершенствованным дисплеем Neovision 3D Anytime — производитель наконец-то обнародовал информацию о его стоимости, которая составляет 6499 юаней (894 доллара, 76 800 рублей) что значительно ниже ценника модели предшествующего поколения.